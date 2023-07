Uso do Cordão de Girassol vira Lei no estado de Sergipe

Virou lei nesta quinta-feira, dia 13, a iniciativa do deputado estadual Neto Batalha (PP) para adotar o Cordão de Girassol em todo Estado de Sergipe. O projeto esta focado na conscientização e disseminação do conhecimento sobre deficiências ocultas, a exemplo do autismo. Assim, espera-se que as pessoas adotem comportamentos mais acolhedores e empáticos.

O uso do cordão servirá como instrumento auxiliar e facilitador para identificação de pessoas com deficiências ocultas e não visíveis.

Segundo o autor da lei em Sergipe, o uso do cordão é facultado aos indivíduos que tenham deficiências ocultas, bem como a seus acompanhantes e atendentes pessoais, porém a simples utilização não constitui fator condicionante para o gozo de direitos assegurados à pessoa com deficiência.

O deputado explicou que os estabelecimentos públicos e privados devem orientar seus funcionários e colaboradores quanto à identificação de pessoas com deficiências ocultas, a partir do uso do cordão de girassol, bem como aos procedimentos que possam ser adotados para atenuar as dificuldades destas pessoas.

De acordo com Neto Batalha, o cordão de girassol deve possuir uma faixa estreita de tecido ou material equivalente na cor verde e estampada com desenhos de girassóis, podendo ter um crachá com informações úteis, a critério do portador ou de seus responsáveis.

“Em alguns países essa prática de atenção especial é comum em vários estabelecimentos que prestam algum tipo de serviço à população, porém no Brasil a informação sobre essa causa em prol da assistência especial para portadores de doenças ocultas é pouco disseminada. Com esta aprovação em Sergipe, damos um passo enorme para promover a inclusão dessas pessoas na sociedade e diminuir o preconceito”, comemorou.

Fonte e foto assessoria