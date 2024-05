Valadares afirma que o Solidariedade mostrou força e organização

Em um movimento estratégico para fortalecer sua base e preparar seus membros para as eleições de 2024, o partido Solidariedade, sob a liderança do presidente estadual, Valadares Filho, presidente estadual em Sergipe, realizou o evento “Qualifica Eleições 2024” em Aracaju. O encontro reuniu filiados, pré-candidatos e suas equipes de diversos municípios sergipanos, marcando um momento significativo de capacitação e união partidária.

“O Solidariedade em Sergipe tem demonstrado um crescimento exponencial, refletindo o compromisso e a dedicação de nossos filiados e simpatizantes. Este evento é um marco para nós, pois simboliza não apenas o fortalecimento de nossa base, mas também a nossa determinação em ser uma força política significativa nos municípios. Estamos construindo uma estrutura sólida, capaz de enfrentar os desafios do cenário político atual e de contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento do nosso estado”, pontua Valadares Filho.

O “Qualifica Eleições 2024” foi projetado para ser uma plataforma de conhecimento e troca de experiências, oferecendo aos participantes acesso a informações valiosas sobre legislação eleitoral, organização de pré-campanha, marketing eleitoral e estratégias eficazes. Com a presença de especialistas, o evento se destacou como uma iniciativa focada em qualificar os membros do partido para se destacarem no cenário político.

“A realização do ‘Qualifica Eleições 2024’ em Aracaju é um passo fundamental na preparação de nossos pré-candidatos para as próximas eleições. Entendemos que a política exige não apenas vocação, mas também preparo e conhecimento. Por isso, investimos na qualificação de nossos membros, para que possam representar o Solidariedade com excelência e contribuir de maneira significativa para o debate político nas cidades. Este evento é uma demonstração de nosso compromisso com a qualidade e a eficiência na política, preparando nossos pré-candidatos para enfrentar os desafios eleitorais com confiança e competência.”

Entre os participantes do Qualifica Sergipe estavam Paulinho da Força, vice-presidente do Solidariedade e cinco vezes deputado federal por São Paulo; Felipe EspÍrito Santo, secretário nacional de Assuntos Parlamentares do Solidariedade; Marília Arraes, secretária nacional da região Nordeste; Maria Aparecida (Dona Cida), secretária nacional do Solidariedade Mulher; e Guilherme Martinelli, diretor-executivo da Fundação 1º de Maio. O evento também contou com a presença de outras autoridades da sigla, lideranças de partidos aliados e amigos.

