Valadares Filho é eleito vice-presidente regional do Fórum dos Secretários de Cultura

O secretário especial da Secult/SE, Valadares Filho, assumiu a cadeira de vice-presidente regional do Nordeste, do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, nesta quinta-feira (08).

A eleição ocorreu de forma virtual, com representantes dos 27 estados do Brasil, para mandato de 2025/2027.

Para Valadares, a notícia veio com muita alegria e honra. “Por aclamação, nós fomos eleitos vice-presidente regional do Nordeste. Nós, que temos o Nordeste na veia, estaremos dando uma contribuição direta para que possamos cada vez mais fortalecer e fomentar a nossa cultura”, explica.

O Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura é uma plataforma de articulação e cooperação entre os gestores estaduais de cultura do Brasil. Seu objetivo é fortalecer as políticas culturais em âmbito nacional, promovendo o diálogo entre os estados, o governo federal e outras entidades do setor cultural. Através desse diálogo, o Fórum busca alinhar diretrizes, compartilhar experiências e incentivar iniciativas conjuntas para o avanço cultural no país.

O estado de Sergipe retoma sua posição de destaque na cultura brasileira com a recriação da Secul/SE e a nomeação do secretário especial. Em anos anteriores, secretários de cultura sergipanos também tiveram papéis importantes no Fórum.

