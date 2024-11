VALADARES FILHO PARTICIPA DE ENCONTRO DO PARTIDO SOLIDARIEDADE EM SÃO PAULO PARA PENSAR O BRASIL

Na última sexta-feira, 22, a Direção Nacional do Partido Solidariedade promoveu um encontro em São Paulo para tratar de estratégias políticas e debater os desafios do cenário atual no Brasil.

O evento contou com a presença de lideranças estaduais e nacionais, incluindo os presidentes do partido no Brasil, Paulinho da Força e em Sergipe, Valadares Filho.

A pauta central do encontro abordou a avaliação do contexto econômico, social e político do país, além do planejamento das próximas eleições e do fortalecimento das ações partidárias.

O objetivo é consolidar o papel do Solidariedade no cenário político e reforçar a defesa dos direitos dos trabalhadores. “Eu considerei o encontro muito positivo e pude certificar-me de que o Solidariedade está muito comprometido com o futuro do Brasil, com o que me identifico bastante”, disse Valadares Filho

fonte e foto assessoria