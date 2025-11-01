Valmir de Francisquinho confirma saída do PL e anuncia ir para o Podemos

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, confirmou nesta sexta-feira (31) que vai deixar o Partido Liberal (PL) e migrar para o Podemos. O anúncio foi feito durante entrevista a uma emissora de rádio, encerrando as especulações que circulavam há semanas nos bastidores da política sergipana.

De acordo com Valmir, a mudança já está em curso e, nos próximos dias, ele deve enviar à direção nacional do Podemos a lista com o nome do novo presidente estadual do partido e dos demais membros que irão compor a executiva em Sergipe.

A decisão não é isolada: vários aliados ligados ao agrupamento político de Valmir também devem seguir para o Podemos, entre eles o deputado federal Ícaro de Valmir, o prefeito de Areia Branca, Talyson de Valmir, e o deputado estadual Marcos Oliveira, além de outros prefeitos, vereadores e lideranças regionais.

A movimentação acontece após o controle do PL em Sergipe ter sido assumido pelo deputado federal Rodrigo Valadares, que nomeou sua esposa e vereadora por Aracaju, Moana Valadares, para a presidência da sigla na capital. A decisão gerou insatisfação interna e abriu caminho para uma debandada de filiados históricos, principalmente os ligados ao grupo de Itabaiana.

Fonte: portal ITNET