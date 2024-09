VALMIR DE FRANCISQUINHO CONSIDERA A  POPULAÇÃO DAS QUEIMADAS, EM ITABAIANA, DE FAVELADOS

O projeto ultrapassado, liderado por Valmir de Francisquinho, parece ter perdido sua conexão com a população das Queimadas ao rotulá-la de forma preconceituosa como um povo ‘favelado’.

No último final de semana, esse mesmo povo deu uma resposta contundente, mostrando que abraça o novo ao lado de Edson Passos e o seu vice Perlisson de Aguinaldo de Verso, candidatos para gerir a cidade serena.

O bairro Queimadas contém várias comunidades subdivididas em quatro etapas, e estão em total abandono. A população está vendendo suas casas por conta do desestímulo em continuar vivendo nesse local sem gestão. Em depoimento muito triste, o morador José Cleiton reafirma o abandono da atual gestão.

“Nos chama de favelado por ele mesmo ter deixado o bairro da forma que está. Não existe ter casa bonita, não existe ter uma rua bonita se não existe uma gestão decente. Respeite a população; eu como eleitor, como cidadão, como pai de família. Cadê você? Queremos mudança, queremos Edson e Perlisson. Cuide do povo, ao invés de denegrir a nossa imagem como favelados. Nós somos seres humanos, precisamos de respeito que você não tem por nós”, conclamou.

O presidente da Associação da comunidade, Carlos Antônio, ressaltou a necessidade urgente de melhorias no bairro Queimadas, destacando as seguintes demandas principais:

Pavimentação Asfáltica: Nas ruas da 1ª etapa, que há 12 anos contém obras inacabadas, sem conclusão, apesar das cobranças da Associação. Infraestrutura Esportiva e de Lazer: Necessidade de construção de uma quadra esportiva e de uma praça para realização de eventos, como feiras, especialmente na 1ª etapa. Limpeza e Reurbanização: A 4ª etapa necessita de limpeza de um terreno que está se tornando um lixão, além da criação de um campo de futebol e melhorias na iluminação pública, especialmente no trecho que liga a 4ª etapa ao Ricardo Doce. Saúde: Urgência na construção e ativação de um posto médico, para evitar que os moradores precisem se deslocar ao Riacho Doce em busca de atendimento. Sinalização: Necessidade de sinalizadores nas entradas das etapas do bairro, para melhor orientação. Casas Abandonadas: Existem 100 casas abandonadas no bairro, necessitando de uma resolução definitiva, incluindo possível indenização do Ministério Público.

As ruas vibram com o clamor pela mudança. A cada dia, o nome de Edson dispara nas pesquisas populares, como a do Datapovo, confirmando que Itabaiana deseja mais do que a continuidade de um governo que já soma 12 anos no poder. A população está cansada de perseguições e de uma política que já não atende às suas necessidades.

Os sinais são claros: a cidade anseia por liberdade, por um novo rumo, e está disposta a lutar por isso. O futuro prefeito está nas ruas, ao lado do povo, dia e noite, trazendo esperança e demonstrando que Itabaiana precisa de renovação, e não de um ciclo político que já se esgotou.