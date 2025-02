Valmir de Francisquinho conversa sobre mudança de partido e anuncia que “o PL está me deixando”

Por Diógenes Brayner

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) não desmente que esteja trocando de partido, mas que está conversando com lideranças de outras legendas, inclusive o Republicanos, em que os contatos estão avançados. Faz uma acusação: “o Partido Liberal está me deixando. Não sei por que”.

Em conversa com o jornalista Diógenes Brayner, no final de tarde deste domingo (23), do portal Faxaju, informou que está conversando, mas que não há nada definido e nem disse do partido com o qual está mantendo contato: “é muito cedo e o momento requer um trabalho administrativo e eficiente em benefício de Itabaiana. Iremos tratar sobre isso bem adiante, porque o momento requer coordenar e resolver problemas da cidade”.

Através das redes sociais circula a informação de que Valmir realmente iria para o Republicanos, através de conversas que vêm sendo realizadas pelo deputado federal Ícaro de Valmir (PL), com membros da direção nacional dos Republicanos e a tendência é pela troca de partido.

Heleno Silva (Republicanos), que integra o partido há anos, confirma que as conversas rolam, mas realmente ainda não houve qualquer definição, inclusive porque há opiniões dos deputados mais novos no partido, assim como os que já são filiados há anos. Deixa claro que o Republicanos é uma legenda muito forte e que pode surpreender em Sergipe.