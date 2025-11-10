VALMIR DE FRANCISQUINHO E RICARDO MARQUES SE REÚNEM E DEFENDEM A UNIDADE DA OPOSIÇÃO EM SERGIPE

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, e o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, almoçaram juntos nesta segunda-feira (10) e defenderam a unidade do grupo de oposição em Sergipe. O encontro serviu para alinhar estratégias e dissipar narrativas de um possível racha no agrupamento.

Valmir elogiou Ricardo como “um quadro importante e com grande futuro”. Já Ricardo se posicionou como um “elo de unidade” e reforçou sua lealdade ao projeto do grupo. “A política se faz com diálogo e respeito. Estou aqui para somar”, disse o vice-prefeito.

A reunião sinaliza que, apesar de eventuais divergências, o projeto de oposição para 2026 segue firme, com foco na construção de uma alternativa para Sergipe.

Por Fredson Navarro – Foto Divulgação