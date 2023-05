Valmir de Francisquinho terá 10 dias para se manifeste sobre declarações com relação a Justiça Eleitoral

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho terá que explicar ao ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), após uma petição do senador da República Alessandro Vieira (Cidadania) sobre uma declaração feita por Francisquinho sobre as declarações que fez em um programa de rádio sobre a Justiça Eleitoral.

O ministro Luiz Fux determinou nesta terça-feira (16), que Valmir se manifeste, no prazo de 10 dias sobre as declarações feitas, durante a entrevista que foi realizada no dia 17 de abril, quando Valmir afirmou que o apoio dele, ao então candidato ao governo de Sergipe, Rogério Carvalho (PT) no 2º turno das eleições de 2022, foi por conta do processo na Justiça Eleitoral. Segundo ele, o apoio a Rogério, o deixaria elegível.

Para o senador Alessandro Vieira, as declarações de Valmir sobre Rogério Carvalho e o STF foram graves, e que por isso, ele precisa dar explicações à Justiça.