Valmir de Francisquino, vice e vereadores são diplomados em Itabaiana

O prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), o vice José Paes dos Santos (PL) e 17 vereadores e 16 suplentes eleitos, foram diplomados na tarde desta segunda-feira (16) pela Justiça Eleitoral.

Em entrevista à imprensa, Valmir comentou sobre os desafios com a gestão e a importância do município, afirmando que “farei uma gestão para todos. Não se faz uma cidade com apenas um ou dois, ou só com o prefeito trabalhando. Não é uma responsabilidade só minha, é de todos vocês. Devemos estar juntos para que Itabaiana sempre cresça, desenvolva para trazer o que for melhor para essa terra”, afirmou.

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. Na ocasião, ocorre a entrega dos diplomas, que são assinados, conforme o caso, pelo juiz de Direito, diretor do Foro Eleitoral, representando o Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Foto: Assessoria de imprensa/ Divulgação