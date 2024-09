Valmir foge de debate e Edson Passos critica gestão atual

Durante o debate promovido pela TV Sergipe, transmitido pelo canal do YouTube da FM Sergipe, o candidato à prefeitura de Itabaiana, Edson Passos, criticou a atual gestão e apresentou suas propostas para áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura.

Saúde: atendimento precário e promessa de UPA 24h

Ao ser questionado pela mediadora sobre seus planos para a saúde, Edson Passos destacou as dificuldades que os moradores enfrentam com o atual modelo de atendimento, que funciona apenas em horário comercial. “Não podemos adoecer após as 17h”, ironizou o candidato. Ele prometeu construir uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, reforçando que Itabaiana, com mais de 100 mil habitantes, já deveria contar com esse serviço, citando cidades menores como Frei Paulo e Areia Branca que possuem UPAs.

Passos também afirmou que Itabaiana perdeu R$ 4 milhões em recursos destinados pelo senador Alessandro Vieira, por incompetência da gestão atual que faz parte do agrupamento de Valmir de Francisquinho. Além disso, ele criticou o sistema de marcação de exames e consultas. Segundo Edson, mesmo com um aplicativo disponível, muitos cidadãos ainda precisam enfrentar filas de madrugada para garantir atendimento, pois as vagas são “loteadas entre cabos eleitorais e vereadores do grupo político” da atual administração.

Educação: retrocesso no IDEB e fechamento de escolas

Na área da educação, Edson destacou a posição vergonhosa de Itabaiana no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), estando entre as piores cidades do país. “Tínhamos mais de 60 escolas municipais e hoje temos 20 fechadas, o que representa um grande retrocesso”, lamentou o candidato.

Entre suas propostas estão a implantação de escolas profissionalizantes na área da agricultura e escolas de tempo integral. Ele também defendeu a inclusão de atividades extracurriculares como esportes e artesanato, visando maior participação das famílias no ambiente escolar.

Infraestrutura e mobilidade: Ceasa e estacionamento no centro

Edson Passos também criticou a falta de acessibilidade no centro comercial da cidade, um importante polo de empreendedorismo. Ele apresentou a proposta de construção de um edifício garagem de oito andares para solucionar o problema de estacionamento e facilitar o acesso dos consumidores.

Além disso, ele criticou sobre as obras da Ceasa, orçada em R$ 40 milhões, que, segundo ele, estão paradas por questões políticas. “Ceasa, uma obra realizada pelo Governo do Estado, e inaugurado há 5 anos, e até hoje, não funciona por capricho do município”, pontuou.

O candidato destacou que a infraestrutura da cidade está deteriorada, especialmente as estradas, e que buscará recursos com o governo estadual e parlamentares em Brasília para resolver esses problemas.

Ação social e pobreza crescente

Passos também criticou a falta de políticas de ação social voltadas para os mais pobres, afirmando que o atual governo favorece apenas os apadrinhados políticos. Ele prometeu criar um programa de auxílio no valor de R$ 300 para famílias em situação de vulnerabilidade e reforçou seu compromisso em melhorar a qualidade de vida da população.

Compromisso com o futuro de Itabaiana

Edson Passos encerrou suas considerações reafirmando seu desejo de ver uma Itabaiana livre de perseguições políticas e ódio, fatores que, segundo ele, têm prejudicado o desenvolvimento da cidade. “Empresários como eu Edson Passos, Agnaldo De Verso e outros, que não sejam mais perseguidos como esse modelo que acontece nos últimos 12 anos. Quero contribuir também para que Itabaiana tenha os melhores quatro anos de sua história. O empreendedorismo já transformou a cidade, e podemos fazer muito mais”, finalizou.