Danielle: “vamos trabalhar com muito empenho para entregar com agilidade as mudanças”

Na reta final da disputa pela Prefeitura de Aracaju, a delegada Danielle Garcia (MDB) passou em carreata, nesta terça-feira, 1º, pelas ruas e avenidas da Soledade, na Zona Norte da cidade. Ao lado do seu candidato a vice, o Professor Ayslan e de candidatos a vereador, Danielle foi recebida com festa pelos moradores que acreditam no projeto de desenvolvimento da capital sergipana.

“Eu gosto de estar perto das pessoas, ouvindo, conversando, recebendo todo o carinho e apresentando as minhas propostas olho no olho. Esse é o meu jeito de fazer política e é desse jeito, com a força e o apoio dos aracajuanos, que eu acredito que chegaremos ao segundo turno e alcançaremos a vitória nessas eleições municipais”, afirmou a candidata.

Desde o início da campanha, a delegada Danielle e o professor Ayslan apostaram em eventos eleitorais mais próximos dos aracajuanos, apresentando uma proposta de gestão que tem como princípios a diversidade e a intersetorialidade. “Vamos trabalhar com muito empenho para entregar com agilidade as mudanças que Aracaju precisa, com uma gestão que ousará diluir a hierarquia e promovendo a inclusão dos diversos setores da sociedade no processo de decisão e execução das políticas públicas, sempre com ética e transparência”, ressaltou a delegada.

“Estamos preparados para trabalhar incansavelmente por Aracaju a partir de 2025. Temos propostas viáveis para o desenvolvimento da cidade, considerando as necessidades das pessoas que vivem aqui. Uma gestão que realize as obras necessárias, preste um serviço de qualidade e que, acima de tudo, respeite e dialogue com as pessoas”, salientou o Professor Ayslan.

Foto: Márcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia