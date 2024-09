Veja a agenda dos candidatos à Prefeitura de Aracaju nesta segunda

Aracaju tem oito candidatos a prefeito. Candisse Carvalho (PT); Delegada Danielle (MDB); Emília Corrêa (PL); Felipe Vilanova (PCO); Luiz Roberto (PDT); Niully Campos (PSOL); Yandra (União Brasil) e Zé Paulo (Novo).

Segunda-feira (9)

Candisse Carvalho (PT)

9h: reuniões políticas no comitê

15h: entrevista emissora de rádio

18h13: caminhada no Bairro Santa Maria

Delegada Danielle (MDB)

9h: gravações

14h: reunião com equipe

19h: entrevista para emissora de TV

Emília Corrêa (PL)

8h: entrevista emissora de rádio

9h: gravação do Programa Eleitoral

17h: Panfletagem no Bairro Grageru

Felipe Vilanova (PCO)

Reunião diária de balanço de campanha

Luiz Roberto (PDT)

8h: café da manhã com empresários do setor de locação no Bairro Santos Dumont

9h às 12h: gravação na produtora

14h às 18h: reuniões com coordenação

18h30: Lançamento da candidatura no Bairro Coroa do Meio

Niully Campos (PSOL)

Agenda não divulgada

Yandra (União Brasil)

8h: reunião com dirigentes da Ademi

15h: caminhada no Largo da Aparecida

18h: mini carreata no Sol Nascente e JK

Zé Paulo (Novo)

8h: visita à PGE (Procuradoria)

9h30:visita ao comércio do Centro

18h: acompanhar a pastoral de Rua no Siqueira Campos