Confira a agenda dos candidatos a prefeitura de Aracaju nesta segunda

Aracaju tem oito candidatos a prefeito na eleição deste ano: Candisse Carvalho (PT); Delegada Danielle (MDB); Emília Corrêa (PL); Felipe Vilanova (PCO); Luiz Roberto (PDT); Niully Campos (PSOL); Yandra (União Brasil) e Zé Paulo (Novo).

Segunda-feira (23)

Candisse Carvalho (PT)

6h30 – Entrevista para programa de rádio

10h – gravação em produtora

14h30 – reunião com o Sintaxi, na Av. Tancredo Neves

Emília Corrêa (PL)

8h – Gravações Horário Eleitoral

9h às 15h30 – Visita comerciantes do Sol Nascente e Bugio

18h- Pisadinha no Japãozinho

Delegada Danielle (MDB)

7h – Entrevista para programa de rádio

10h – Gravação

14h – Reunião

19h – Entrevista para a TV Sergipe

20h30 – Encontro com apoiadores

Felipe Vilanova (PCO)

Reunião diária de balanço de campanha

Luiz Roberto (PDT)

7h – Entrevista para programa de rádio

18h30 – Entrevista para programa de TV

20h – encontro com vereadores do Partido Progressistas no Bairro Coroa do Meio

Niully Campos (PSOL)

6h30 – Panfletagem no cruzamento das Av. Francisco Porto x Av. Acrísio Cruz

9h – Entrevista para podcast

⁠17h – Panfletagem no cruzamento das Av. Marieta Leite x Av. Adélia Franco

Yandra (União Brasil)

9h – gravação de programa eleitoral

14h – caminhada no Coqueiral

17h30 – panfletagem no comitê, no bairro 13 de Julho

Zé Paulo (Novo)

5h20 – entrevista para programa de rádio

10h – reunião interna

15h – Reunião de preparação para o debate da OAB

Foto: Elza Fiuza/Agência Brasil