A candidata Emília Corrêa irá votar no domingo (27), às 9h30, no Colégio Maple Bear.

Local: Rua Homero de Oliveira, 21. Bairro 13 de Julho.

De lá, Emília irá acompanhar o candidato a vice, Ricardo Marques, que votará no Fórum da Avenida Maracaju, no Bairro 18 do Forte.

Às 17h, acompanhamento da apuração na sede do PL, na rua de Estância, 87.