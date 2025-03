Veja o que foi discutido no Pequeno e no Grande expedientes da Câmara

Durante as sessões ordinárias, a Câmara de Vereadores realiza o Pequeno e o Grande Expedientes. Neste espaço, os parlamentares têm de 5 a 15 minutos, respectivamente, para expressar suas ideias e opiniões, além de apresentar suas ações à sociedade. Confira o que foi discutido na sessão ordinária, realizada nesta terça-feira (12/03).

O presidente da CMA, o vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), iniciou os discursos elogiando o governador Fábio Mitidieri pela iniciativa de dialogar com o magistério. “Toda a categoria precisa retomar a carreira, destravar o triênio, ter condições de trabalho. O governador vem fazendo muito reformando escolas, colocando ar-condicionado, mas os professores têm demandas particulares. É de consciência publica que não é possível conceder tudo, mas é preciso ver o que é prioridade. O governador se colocou à disposição para tentar ajudá-los avançar”.

Ricardo falou ainda sobre a situação da Orla de Aracaju. “Basta fazer uma caminhada matinal que vocês irão ver como está a situação da orla. Não é de agora que cobro que se faça uma reforma estrutural nesse local. Compromete turismo, não pode continuar do jeito que está. Venho hoje pedir que a Emurb avalie essa situação, se tem como fazer uma parceria com o Governo do Estado, para que nossa cidade se desenvolva”.

Em seguida, o vereador Rodrigo Fontes (PSB) ocupou a tribuna e parabenizou o Secretário Estadual de Saúde, Cláudio Mitidieri, pela realização do programa “Opera Sergipe”. “Eu acompanhei no sábado o lançamento desse programa. Vi mais de 5 mil pessoas sendo atendidas. Pessoas que irão fazer cirurgias bariátricas, ortopédicas. Pude ver o sorriso no rosto das pessoas, a emoção. Estou fazendo política ao lado de pessoas que realmente trazem resultado prático para sociedade”.

A vereadora Selma França (PSD) fez um apelo para que o município de Aracaju reforce a participação em programas de Saúde. A vereadora sugeriu que Aracaju adote formalmente o programa Opera Sergipe, criando mecanismos para que mais cidadãos possam ser beneficiados. “Sabemos que os desafios da saúde pública são muitos, mas quando há política e planejamento os avanços acontecem. É esse compromisso que queremos estabelecer, para que cada cidadão aracajuano viva com mais qualidade de vida”.

O vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) utilizou a tribuna e comentou sua ida à Emurb para levar demandas da população aracajuano e tratar da aplicação de emendas que destinou. “Tratei sobre emendas que foram destinadas ainda na gestão do então prefeito Edvaldo Nogueira, e que não houve execução. Acredito que essa problemática aconteceu com muitos vereadores que estiveram na legislatura passada. A minha preocupação é para que nós tenhamos essas emendas garantidas e executadas, porque essas demandas são para garantia da melhoria da qualidade de vida do povo de Aracaju”.

A vereadora Thannata da Equoterapia (Mobiliza) falou sobre a questão do tranporte público em Aracaju. A vereadora informou que protocolou um projeto de lei para que os usuários possam usufruir de outras modalidades de pagamento, além do cartão Aracajucard. “ O único meio de pagamento é através do AracajuCard. O meu projeto de lei de Nº38/2025 é para que disponha a obrigatoriedade de recebimento através de Pix, cartão de crédito ou débito”.

O vereador Vinicius Porto (PDT) foi à tribuna e comentou a ida da Secretária de Saúde de Aracaju, Debora Leite, à Câmara Municipal de Aracaju. “ Ela ratifica o meu pensamento que, no Brasil, o modelo aplicado na saúde e na educação é completamente ultrapassado. Ela trouxe números muito interessantes dizendo que o Nestor Piva, nos últimos anos, sempre prestou um serviço muito importante na capital, existe um investimento de R$ 3.900.000 por mês por parte do município de Aracaju. Atendendo a todos com muito zelo, organização. As pessoas saindo do Nestor Piva muito satisfeitas. Vamos para outro Hospital municipal, o Fernando Franco, uma unidade de saúde que recepcionava bem as pessoas, mas dito pelas pessoas, em avaliação feita mensalmente, a nota do Nestor Piva é superior a que os usuários dão ao Fernando Franco. E, enquanto um, o custo é R$ 3.900.000, o outro é R$ 5.800.000”.

O vereador Alex Melo (PRD) lembrou, em seu discurso, que, no mês de março, é celebrado o mês das mulheres. “ Em nome da minha esposa , quero homenagear todas mulheres. Nós preparamos um vídeo que vamos mostrar homenageando todas mulheres”, disse o parlamentar, antes da exibição do vídeo no plenário da CMA. “ Todas mulheres têm que ser valorizadas e merecem respeito”.

O vereador Anderson de Tuca (União Brasil) utilizou seu tempo no pequeno expediente inicialmente falando da partida da Associação Desportiva Confiança contra o Ceará, partida válida pela Copa do Brasil. “Hoje é um dia histórico para o Confiança, o jogo mais importante do ano, que será transmitido para todo brasil. São 12 anos que nenhum clube sergipano consegue chegar a essa fase. As pessoas têm que entender que temos que valorizar o que é da nossa terra”.

O vereador Bigode do Santa Maria (PSD) cobrou melhorias na região do Santa Maria, especificamente no residencial Santa Maria e Jardim Recreio. “Faço um apelo à Energisa que melhore a iluminação e que a Emsurb tenha uma atenção maior. É preciso fazer um trabalho de limpeza, porque a vegetação tomou conta de todas aquelas vias”.

Grande Expediente

O vereador Camilo Daniel (PT) deu início às falas do Grande Expediente tratando do veto ao PL Nº 142/202, que condiciona a liberação de verbas públicas de subsídio ao transporte público coletivo ao cumprimento de obrigações de cunho trabalhista ao setor rodoviário e ao provimento de condições mínimas de segurança da frota, de sua autoria. “Desde janeiro, chegou aqui na Casa, está na pauta há três Sessões. Ontem, não tivemos Sessão por causa de problemas técnicos, mas na quinta-feira a base da prefeita Emília se retirou estrategicamente para não votar. Espero que hoje a gente consiga essa votação, que os 23 vereadores presentes registrem presença para votar sobre o veto que a prefeita deu a nosso projeto de lei. Quero chamar atenção é que, quando não temos condições de vencer no argumento, aí se começa a fazer um processo de desconstrução do projeto. Estava ouvindo algumas falas de, quando a licitação vier, o problema será resolvido. Mas a questão é: quando essa licitação vai vir”?

Em seguida, o vereador Iran Barbosa (PSOL) ocupou a tribuna parabenizando os profissionais da biblioteconomia. No dia 12 de março é comemorado o dia da categoria. “É uma categoria que é muito importante e que assumiu uma importância ainda maior neste cenário em que o cuidado com o conhecimento, o cuidado com a informação, o cuidado com o saber tem que ser redobrado”. O vereador, na oportunidade, também fez uma cobrança ao município. “ Precisamos cumprir a legislação federal, a lei 12.244/2010, que deu dez anos de prazo para que os municípios, estados se organizassem e garantissem bibliotecas em todas as escolas de educação básica, e isso não foi considerado”.

O vereador Joaquim da Janelinha (PDT) utilizou seu espaço no Grande Expediente e fez um apelo ao Governador Fábio Mitidieri e ao Secretário da Casa Civil, Jorginho Araújo. A comunidade do Conjunto Augusto Franco, a maior comunidade habitacional de Aracaju precisa da retomada da agência do Banese para o conjunto. O Banese tinha uma agência grande na Canal 5, que acabou e virou um setor de corretagem. Depois, transferiram a agência para a Canal 4 e esse ponto também foi fechado há cerca de um ano e meio. Essa agência não vai atender só o Augusto Franco, vai atender todas as adjacências. Os pontos Banese também estão sendo fechados, só temos um ponto que está sempre lotado”.

Último orador do Grande Expediente, o vereador Levi Oliveira (PP) discursou a respeito do telhado de uma academia de ginastica que desabou no bairro Jabotiana. “Temos essa preocupação, pedimos aos órgãos competentes que observem os alvarás de funcionamento, que esses estabelecimentos sejam fiscalizados”. O vereador também falou do programa Opera Sergipe, realizado pelo Governo do Estado, e expressou o desejo de estender o programa para o âmbito do município.

Ascom CMA – foto China Tom