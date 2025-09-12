Veja o resultado preliminar da prova discursiva do concurso para gestor

O Governo de Sergipe divulgou nesta sexta-feira, 12, o resultado preliminar da prova discursiva do concurso público para o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG). Conduzido pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) e organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o certame irá selecionar profissionais para o provimento de sete vagas e formação de cadastro reserva do quadro de pessoal da Administração Estadual. O resultado preliminar pode ser acessado na página do concurso no site da FGV.

Após a fase recursal, que ocorre entre os dias 15 e 16 de setembro, período no qual os candidatos poderão interpor recursos, o resultado definitivo da prova discursiva deve ser publicado no dia 13 de outubro. A divulgação da resposta aos recursos e a publicação do resultado definitivo da avaliação de títulos está prevista para 23 de outubro.

O concurso para EPPGG de Sergipe, cargo cujo subsídio inicial é de R$ 12,4 mil, está dividido em duas etapas. Na primeira delas, houve a aplicação das provas objetivas e discursiva e a avaliação de títulos. Na sequência, os classificados na primeira fase, dentro do quantitativo previamente definido, serão convocados para o curso de formação, também de caráter eliminatório e classificatório, que constitui a segunda etapa da seleção.

Instituída pela Lei estadual nº 4.302/2000, a carreira de EPPGG é típica de Estado e essencial ao aperfeiçoamento da gestão e da governança na Administração Estadual. São áreas típicas da atuação dos gestores governamentais, dentre outras: planejamento governamental, orçamento público, finanças, gestão de pessoas, contratações públicas, patrimônio, elaboração legislativa, gestão de projetos e inovação.