VENÂNCIO REBATE FAKE SOBRE CASSAÇÃO E DEFENDE CRÍTICAS CONSTRUTIVAS: “HOMEM PÚBLICO TEM QUE ESTAR PREPARADO”

Em entrevista concedida nesta terça-feira, o secretário de Articulação com os Municípios do Governo de Sergipe, Venâncio Fonseca, esclareceu de forma contundente uma informação falsa que circulou recentemente nas redes sociais e em grupos de WhatsApp, dando conta de que ele teria sido cassado em 2015. Segundo Venâncio, trata-se de uma fake news que pode ser facilmente desmentida com uma simples busca nos registros públicos.

“Sobre a matéria que diz que eu fui cassado, essa é uma das coisas mais fáceis de se esclarecer. É só fazer uma simples pesquisa e verão que eu nunca respondi a processos, nunca fui cassado. Os anéis da ALESE estão aí para comprovar isso”, declarou, referindo-se ao reconhecimento e respeito que ainda goza na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, onde teve longa atuação parlamentar.

Venâncio apontou que a disseminação da notícia falsa veio após ele ter emitido sua opinião sobre, Emília Corrêa e Ricardo Marques. Segundo ele, a análise que fez geraram reação negativa e, em seguida, começaram os ataques pessoais.

“Isso tudo surgiu depois que emiti minha opinião sobre Emília e Ricardo Marques. Isso criou uma confusão, veio uma pancadaria, mas é o que eu gosto, eu gosto do embate, do debate. Quanto a tudo isso, estou bem confortável”, afirmou com serenidade.

Ainda durante a entrevista, o ex-deputado estadual também fez uma defesa firme da importância da crítica na vida pública. Para ele, quem se dispõe a ocupar cargos políticos ou exercer influência pública precisa estar preparado para ser questionado — desde que haja responsabilidade.

“O homem público, seja ele quem for, tem que estar preparado para receber críticas. A crítica, quando feita com responsabilidade, quando é construtiva, é benéfica. A melhor coisa para uma administração é ter uma oposição que saiba fazer críticas, que saiba cobrar com respeito e seriedade. Quem não sabe receber críticas não pode receber elogios”, refletiu.

Com décadas de vida pública, Venâncio Fonseca afirmou que não se abala com ataques infundados e reforçou seu compromisso com o debate democrático, mesmo que isso traga reações adversas.

Por HT Notícias – foto reprodução