Venda  ilegal de armas em SE e AL: Denarc apreende armas de fogo e munições em nossa Senhora do Socorro

A equipe do Departamento de Narcóticos (Denarc) cumpriu o mandado de busca e apreensão domiciliar na manhã desta quarta-feira, 21, no Conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro. Durante o trabalho, foram apreendidas duas armas de fogo: um revólver customizado e uma carabina, ambos calibre .44 e sem numeração.

A ação desta quarta faz parte de uma investigação que apura o comércio ilegal de armas de fogo em Sergipe e Alagoas, e que, no ano passado, registrou as prisões de dois homens, que ainda permanecem no sistema prisional.

De acordo com o que foi apurado, um desses suspeitos usava o local onde as armas foram encontradas nesta quarta. Além dos dois armamentos, o Departamento também apreendeu munições e um carregador de pistola 9mm.

As investigações prosseguem, para averiguar se existem mais pessoas envolvidas. Qualquer informação sobre o caso, pode ser repassada pelo telefone 181.

Com informações e foto da SSP