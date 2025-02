VEREADOR APRESENTA À EMÍLIA UM PROJETO QUE PROMETE REVOLUCIONAR TRATAMENTO DA ÁGUA DE CANAIS

O vereador Rodrigo Fontes (PSB) esteve na manhã desta segunda-feira, 10, em audiência com a prefeita Emília Corrêa (PL) para tratar sobre a viabilização de um projeto revolucionário para o tratamento da água de canais em Aracaju.

O projeto já está em fase de implantação nas capitais dos Estados de Alagoas e Pernambuco através da empresa MCH Ambiental, cujos representantes também estiveram participando desta audiência, a convite do vereador, para a apresentação deste sistema à gestora municipal.

“Este projeto já está em fase de desenvolvimento em Maceió e Recife e pode ser trazido para o tratamento das águas dos canais de Aracaju. Os canais que hoje tem uma água com mau cheiro, água suja e que está poluindo o Rio Sergipe, podem passar a ser tratados com tecnologia que promova a sustentabilidade. A água pode vir a ficar cristalina, sem cheiro, onde até carpas podem ser criadas. Os canais que hoje são um problema de insalubridade poderão passar a ser até ponto turístico para Aracaju”, destacou o vereador Rodrigo Fontes.

O projeto apresentado nesta segunda-feira trata-se da Bio Guild, uma tecnologia patenteada, desenvolvida pelo governo da Austrália, um grupo reconhecido mundialmente e que tem compromisso com questões relacionadas à sustentabilidade e o reuso da água. Essa tecnologia promete trazer, de modo viável, um tratamento de até 98% eficiência da água tratada, baixa pegada de carbono, de operacionalização e sistema auto-sustentável.

Thiago Machado, diretor de complience da MCH Ambiental de Alagoas e Bruno Jatobá, diretor executivo da mesma empresa, participaram da reunião com a prefeita, ao lado do vereador. “Buscamos desenvolver tecnologias voltadas para a sustentabilidade, principalmente no setor público, de acordo com as exigências dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Segundo estes critérios, são obrigatórios ao setor público primar por contratos públicos sustentáveis e uma das tecnologias que desenvolvemos e trouxemos para o Brasil são os módulos bio-reatores que substituem a função de uma estação de tratamento de esgoto, porém é mais eficiente, com menos carbono e um impacto zero ao meio ambiente”, explicou Thiago Machado.

Ainda de acordo com o complience da MCH Ambiental, o processo primeiramente realiza o estudo da origem do efluente, se vai ser esgoto doméstico, se vai ser hospitalar e através dessa análise vai ver qual o melhor tratamento, o melhor projeto dentro dessa tecnologia para poder ofertar a melhor solução, o retorno para o meio ambiente e para a população neste sentido.

“Essa tecnologia primeiro vai canalizar os detritos orgânicos de um esgoto, dentro dela existem módulos bio-reatores que ocupam uma área de 1.4 metros quadrados, ou seja, pouca área de instalação. Cada módulo tem a capacidade de tratar o esgoto de até 30 residências. E qual é o diferencial dessa tecnologia com relação ao que pode estar sendo ofertado no mercado? A questão do impacto ambiental. A inovação tecnológica que trata através de uma colônia de micro-organismos dentro de nano cerâmicos de fibras que incentivam a cultura desses micro-organismos e esses micro-organismos vão se alimentar dos dejetos orgânicos e vão entregar uma água limpa”, detalhou Thiago Machado.

A prefeita Emília Corrêa ficou maravilhada com o projeto e prometeu avaliar junto com a sua equipe técnica a viabilidade do uso deste sistema para os canais de Aracaju. “Está no nosso Plano de Governo cuidar dos canais da nossa cidade e o que o vereador Rodrigo Fontes nos trouxe aqui hoje é tudo que a gente precisa. Vamos sentar com os técnicos, vamos avaliar e se Deus quiser vai dar certo”, ponderou Emília.

Por Miza Tâmara – Foto Diane Queiróz