Vereador Binho cobra melhorias para os espaços públicos em Aracaju

O vereador Binho tem intensificado sua agenda nos bairros de Aracaju, ouvindo as demandas da comunidade e articulando soluções junto à Prefeitura. Nesta terça-feira, ele esteve no Conjunto Almirante Tamandaré, no bairro Santos Dumont, acompanhado por engenheiros da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (EMURB), para avaliar a situação do Campo Society e da praça da localidade.

A visita técnica teve como objetivo identificar as necessidades de reestruturação da área, um importante espaço de lazer e convivência para os moradores. Durante a inspeção, Binho destacou a importância de investimentos na revitalização desses equipamentos públicos e reafirmou seu compromisso em levar a demanda ao Executivo municipal.

“Nosso mandato está nas ruas, ouvindo as pessoas e buscando soluções concretas. Espaços públicos bem cuidados são fundamentais para o lazer, o esporte e a segurança da comunidade. Vamos cobrar as melhorias necessárias para que essa praça e o Campo Society sejam requalificados e possam atender melhor a população”, afirmou o parlamentar.

Essa ação faz parte de um trabalho contínuo do vereador, que tem atuado para fortalecer políticas públicas voltadas à infraestrutura urbana, ao esporte e ao lazer em Aracaju. Com apoio da Prefeitura, Binho segue empenhado em garantir que as demandas das comunidades sejam atendidas de forma eficaz e transparente.

