Vereador Breno Garibalde detalha participação na COP 30, em Belém, no Pará

O vereador Breno Garibalde utilizou a tribuna da Câmara Municipal na manhã desta terça-feira, 18, para detalhar sua participação na COP 30, a 30ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, realizada em Belém (PA). O parlamentar destacou a importância de levar a perspectiva local para o maior evento global de debate sobre a crise climática.

Em sua fala, o vereador evidenciou um problema fundamental para a adaptação climática no Brasil: a desatualização dos Planos Diretores municipais. “De que adianta falar de adaptação às emergências climáticas se a gente não tem nem planos diretores revisados?”, questionou o parlamentar, defendendo a luta por políticas urbanas que “de fato preservem o meio ambiente”.

Para Breno Garibalde, é necessário lutar pela população mais carente, que mais sofre com as emergências climáticas. Quando chove e alaga boa parte da cidade, é sempre a população mais carente a maior afetada. Precisamos lutar por essa população que precisa de justiça climática, porque a cidade não é igual para todo mundo. Precisamos lutar por uma Aracaju melhor. Temos uma cidade com rio de um lado e mar do outro, e infelizmente continuamos fechando os olhos para as emergências climáticas”, completou o parlamentar.

Concluindo seu pronunciamento, Breno fez um apelo para que haja mais transparência nas negociações em eventos como a COP 30. “Que ao final desse evento possa sair um documento que de fato cobre das grandes potências mundiais, que paguem essa conta e que tenhamos de fato justiça climática na nossa cidade e no nosso país”, concluiu o vereador.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Luanna Pinheiro