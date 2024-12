Vereador Breno Garibalde participa de formação de lideranças políticas em SP

No último final de semana, o vereador Breno Garibalde participou de um intenso programa de Formação de Lideranças Públicas no Insper em São Paulo, promovido pelo Renova BR, considerada a maior escola de formação política da América Latina, reconhecida por capacitar cidadãos comuns e agentes públicos comprometidos com a ética, a transparência, a efetividade e a renovação na política.

A formação continuada do RenovaBR para vereadores 2024 tem como objetivo oferecer capacitação permanente aos parlamentares, garantindo que estejam sempre preparados para enfrentar os desafios da administração pública. O programa é focado em temas como ética, transparência, gestão pública, e participação cidadã, além de proporcionar debates relevantes sobre questões como diversidade e inclusão.

Reafirmando seu protagonismo ao vencer as eleições para o segundo mandato com expressivo crescimento de sua votação nas eleições de outubro, Breno ressaltou a importância de um evento como este. “Foi uma oportunidade incrível para aprimorar meus conhecimentos e fortalecer meu compromisso com a nossa Aracaju. Voltei ainda ainda mais preparado para a missão de contribuir para um futuro mais promissor para a minha cidade”.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Divulgação