VEREADOR BYRON ESTABELECE DIÁLOGOS COM SENADOR ALESSANDRO VIEIRA EM PROL DA POPULAÇÃO DE ARACAJU

O vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) esteve em reunião no gabinete do senador Alessandro Vieira para diálogo acerca de projetos e recursos destinados ao estado de Sergipe.

“É muito importante esse acesso ao Senado, ao trabalho realizado que repercute diretamente em nosso estado e, consequentemente, em nossa cidade. Sempre que possível, estarei aproveitando o contato com o senador para estabelecermos diálogos e entender da melhor maneira como podemos nos somar dentro da Câmara de Vereadores”, explicou Byron.

Dentro das pautas conversadas, Byron pontuou a importância das articulações sobre o retorno das atividades da Petrobrás para o estado. “A história da Petrobras se entrelaça com a história de Sergipe. Sem dúvidas, ao fortalecermos essa representação na bancada, estaremos priorizando a geração de emprego e renda em todo estado e capital”, declarou o vereador.

O parlamentar ainda destacou o projeto de lei (PL 4.129/2021) que cria regras para a formulação de planos nacional, estaduais e municipais de adaptação às mudanças climáticas, propositura relatada pelo senador, que também destinou emendas para Sergipe .

“Em um momento como o que temos acompanhado o Rio Grande do Sul viver, no qual todos os brasileiros se compadecem e clamam por ajuda , debater os impactos do aquecimento global é essencial e realista para nós. Assim como dito por Alessandro Vieira, não podemos deixar que uma tragédia aconteça para atuarmos. É preciso nos anteciparmos , em especial, a eventos climáticos como enchentes, desmoronamentos e secas prolongadas”, completou o vereador.

Foto assessoria

Por Jacqueline Vasconcelos