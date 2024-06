Vereador Camilo Daniel alerta sobre privatização de praias

O vereador Camilo Daniel (PT) utilizou a tribuna nesta quarta-feira, 5 de junho, para alertar sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permite mudança no controle dos terrenos à beira-mar.

Para o parlamentar, isso impede não apenas opções de lazer para a população, mas também dificulta o trabalho de pescadores e marisqueiras. “Imagine os pescadores que vivem disso, que não vão lá apenas para se divertir, mas vão lá para tirar o sustento de cada dia e, de repente, não podem porque a PEC pretende privatizar as nossas praias”, lamenta.

“A classe política tem que ter muita atenção porque, quando se elabora legislação e está fiscalizando, tem que estar atenta ao que está acontecendo no país. O que está sendo pensado em Brasília pode impactar diretamente a vida do nosso povo aqui na cidade de Aracaju e no nosso estado de Sergipe. É muito importante a gente ficar atento e repudiar esse retrocesso”, alerta.

Foto Gilton Rosas

por João Paulo Freire