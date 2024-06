Vereador Camilo participa de comemoração dos 49 anos da Embrapa

A comemoração dos 49 anos de atuação da Embrapa Tabuleiros Costeiros, unidade da Embrapa sediada em Aracaju, foi realizada no último dia 13 de junho.

A solenidade contou com a participação das equipes que atuam em Aracaju (SE) e Rio Largo (AL), autoridades, dirigentes e representantes de organizações, além de movimentos sociais parceiros da Embrapa.

O vereador Camilo Daniel (PT) esteve presente e destacou que a parceria com a Embrapa é importante para a pesquisa e o desenvolvimento do pequeno agricultor. “Nós temos um grande desafio, que é fazer a agricultura agroecológica se fortalecer aqui na cidade, e não tenho dúvida de que a Embrapa vai ser uma grande parceira nessa grande missão”.

A chefe-geral da Embrapa, Tereza Cristina Oliveira, destacou a importância da atuação da unidade na melhoria da vida no campo ao garantir a produção saudável de alimentos. Também frisou a atuação integrada com as famílias agricultoras, as comunidades tradicionais, os movimentos sociais, os coletivos camponeses e os povos originários.

Durante o evento, foram realizadas diversas atividades, entre elas, a assinatura de acordos, homenagens especiais, apresentação do Coral Harmonia e demonstração de serviços oferecidos pela unidade.

A Feira da Diversidade contou com exposição de artesanato, comercialização de produtos agroecológicos e apresentação de trio pé de serra.

Texto e foto João Paulo Freire