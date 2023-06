Vereador Cícero apela por um São João sem fogos explosivos

Durante discurso na Câmara Municipal, o vereador Cícero do Santa Maria, (PODEMOS), demonstrou preocupação com a prática da soltura de fogos no período do São João. Apesar de entender que é um ato comum e típico da época, o vereador propôs uma reflexão em relação aos fogos explosivos, devido às reações das pessoas com autismo e dos animais.

“O São João é uma festa linda, e fica ainda mais com os fogos luminosos. Porém, penso que devemos evitar completamente os fogos com explosões. São muitos autistas que passam mal nesse período, sem dos animais que sempre sofrem com os barulho”, disse o vereador.

O discurso do vereador foi apoiado por vários colegas parlamentares que concordam com a reflexão proposta. Cícero, pediu consciência, empatia com aqueles e aquelas que gostam da prática.

“ Peço que por favor, utilizem outros fogos, se for de explosão que seja o mais afastado possível das casas. O sofrimento de toda uma família pode ser evitado realizando este simples ato”, afirmou.

Assessoria