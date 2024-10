Vereador Cicero do Santa Maria anuncia apoio a Emília Corrêa

O vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) anunciou que vai apoiar a candidatura de Emília Corrêa (PL) à prefeitura de Aracaju no segundo turno. O parlamentar ressaltou que tomou a decisão por entender que Aracaju precisa de uma gestão séria e comprometida com a população, tendo em vista que o atual prefeito deixou a desejar, principalmente, nas áreas da Saúde e infraestrutura para o Santa Maria.

“Eu entendo que a atua gestão abandonou Aracaju e deixou o bairro Santa Maria largado, mesmo eu tido feito diversos pedidos para amenizar o sofrimento da comunidade, principalmente no atendimento em Saúde”, ressaltou Cícero.

E para concretizar o apoio, Cícero do Santa Maria fez um pedido muito importante: que a nova gestão possa olhar com mais atenção para a causa autista e que crie um hospital para os neurodivergentes. “Essa é uma das minhas maiores frustrações, pois eu sei o sofrimento que os autistas e as mães e pais atípicos passam, por ser um desses pais, e não podia deixar de fazer esses pedidos porque eu sei como é procurar um neuropediatra e não encontrar pelo SUS”, afirmou.

E essa falta de neuropediatras sempre foi um dos temas que mais Cícero discutiu na tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) desde o primeiro dia de mantado. “É de cortar o coração ver que uma criança autista está sofrendo e não pode receber o tratamento adequada por falta desses profissionais, por isso apoio Emília Corrêa por entender que ela tem essa sensibilidade e vai ajudar a resolver, de uma vez por todas, esse problema”, completou.

Foto assessoria

Por Bruno Almeida