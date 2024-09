VEREADOR CÍCERO DO SANTA MARIA DENUNCIA A FALTA DE EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, EM ARACAJU

A falta de realizações de exames médicos no Hospital Universitário (HU) foi o tema do discurso do vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) durante a sessão desta quarta-feira, 11, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA). O parlamentar denunciou que o HU estaria travando esses exames, o que tem trazido preocupação para quem mais precisa.

De acordo com o parlamentar, muitas pessoas têm o procurado para relatar essa prática por parte da unidade de saúde. “Os exames no HU estão sendo travados e já enviei ofício para o hospital e para a prefeitura e precisamos de uma explicação do por que desse travamento. A população sofrendo, o hospital precisando bater a meta e os exames parados”, lamentou Cícero.

Ainda segundo Cícero do Santa Maria, uma médica que trabalha na unidade confirmou a informação. “Ela me disse que não sabia o motivo de não estarem fazendo os exames, mas que a informação procedia. A população já sofre com os postos de saúde que não realizam os exames e o HU, que era uma válvula de escape, não está fazendo no período eleitoral. Precisamos de uma explicação porque não pode deixar de realizar esses exames em nenhum período”, cobrou o vereador.

Autistas

Também em seu discurso, Cícero do Santa Maria voltou a falar do sofrimento de pessoas com o Transtorno do Expecto do Autismo (TEA) são obrigadas a passar. “As mães de autistas me pedem que façam alguma coisa por elas. Estive em uma reunião e uma mãe, com filho de quatro anos, me falou que não conseguiu o relatório para o filho porque não pode pagar a consulta. A mãe sofre e entra em desespero e o filho também sofre porque não toma a medicação correta”, desabafou.

Para ele, é preciso ter mais atenção com os autistas. “Os autistas não têm os profissionais adequados para cuidarem de sua saúde e as mães também precisam ter esse apoio para terem alguém que cuide de quem cuida. Como pai atípico, conheço bem esse sofrimento e é preciso que todos os postos de saúde tenham um neuropediatra”, completou Cícero do Santa Maria.

Pela assessoria de Imprensa do Parlamentar

Foto: Gilton Rosas