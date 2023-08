Vereador Cícero do Santa Maria promove evento para pais de pessoas com autismo

No último sábado, 5 de agosto, o Vereador Cícero do Santa Maria (PODE), realizou evento voltado para os pais e mães de autistas no bairro Jardim Centenário, em Aracaju.

O evento teve como objetivo promover um encontro entre os pais de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), para levar informações sobre o tema, troca de experiências entre os pais, bem como palestras com especialistas.

O vereador afirmou em suas redes sociais que considera esse tipo de evento essencial para o processo não só das crianças, mas de toda a família.

“Este tipo de evento tem um papel fundamental para o progresso na luta da causa do autismo, tendo em vista que o compartilhamento de informações acaba por quebrar os tabus e preconceitos que ainda existem e ajudam os pais que ainda não sabem lidar com as dificuldades diárias que é ter um filho com TEA”, afirmou o vereador.

Durante o encontro, também ocorreu uma ação em alusão ao Dia Nacional da Saúde, onde o vereador irá disponibilizou para o público, profissionais da área da saúde que realizaram uma avaliação individual com aferição de pressão arterial e teste de glicemia.

