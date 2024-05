VEREADOR CONCLAMA A ESQUERDA A SE UNIFICAR EM ARACAJU NUMA SÓ CANDIDATURA CONTRA O AVANÇO DA DIREITA

O vereador Camilo Daniel (PT) utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju nesta terça-feira, 21, para convocar as unidades e partidos de esquerda de Aracaju a apresentarem uma só candidatura para combater o avanço da extrema-direita na capital sergipana. “O cenário que eu vejo hoje é que a direita, a extrema-direita e a centro-direita estão se posicionando. A centro-esquerda e a esquerda têm que se posicionar em unidade. Nós temos que fazer uma discussão muito profunda e séria a respeito da nossa unidade”.

O parlamentar lembra que, na gestão de Marcelo Déda, Aracaju era conhecida como a capital da qualidade de vida. “Nós podemos, assim como já fomos, ser a maior experiência de qualidade de vida, dando inclusive um título da cidade da qualidade de vida, a partir da gestão do prefeito Marcelo Déda. Nós podemos apresentar essa proposta novamente para a nossa cidade. Uma cidade que, de fato, esteja à altura dos interesses do nosso povo, dos interesses da nossa cidade e dos interesses dos servidores públicos do município”.

Camilo pede unificação dos partidos de esquerda para que Aracaju possa novamente ser a cidade que respeita os interesses da população. “É muito importante que a gente construa nessa eleição de outubro um campo de esquerda e centro-esquerda que enfrente e que tenha como base a oposição ao governador privatista Fábio Mitidieri e a oposição aqui na cidade de Aracaju, a essa gestão de Edvaldo Nogueira, que maltrata o servidor público do município, que maltrata o nosso povo das periferias, que acabou a participação popular aqui nesse município”, concluiu.

Texto: João Paulo Freire

Foto: Gilton Rosas