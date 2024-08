VEREADOR CRITICA TENTATIVA DE EDVALDO DE VETAR A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS COM EMENDAS IMPOSITIVAS

“Isso prova, mais uma vez, que o cuidado com as pessoas não é uma prioridade nesta gestão”, afirmou o vereador

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) usou o Grande Expediente, na manhã desta terça-feira, dia 13, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), para criticar a decisão do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) de vetar na Lei Orçamentária Anual (LOA) a contratação de pessoas físicas por instituições do terceiro setor que receberem emendas impositivas. A Casa pode derrubar o veto.

“Isso prova, mais uma vez, que o cuidado com as pessoas não é uma prioridade nesta gestão, e é obrigação deste Parlamento dar uma resposta, pois eu como vereador eleito pelo povo não vou aceitar que aquilo que o município não faz ele também impeça o terceiro setor de fazer”, afirmou o parlamentar.

Eduardo Lima destinou parte das suas emendas impositivas previstas para o ano de 2024 a instituições do terceiro setor, como Ciras, Apae e Licre, para ajudar nas atividades desenvolvidas por elas. O veto do prefeito, se for mantido, pode dificultar muito as atividades e atendimentos que estão em desenvolvimento.

Durante sua fala, Eduardo Lima também discordou da secretária de Assistência Social de Aracaju, Rosária Rabelo, que, ao conceder entrevista ao radialista Narcizo Machado, na Rádio Fan FM, afirmou que a assistência social não pode ser feita por favor e benemerência, e que por isso, não é somente para pobres, que segunda ela, são prioridades.

“Segundo a própria secretária, em Aracaju têm 118 mil famílias no cadastro único e trazem demandas, pois estão em vulnerabilidade, e é por isso que essas pessoas estão neste cadastro, e eu gostaria de corrigir a fala dela dizendo que, o que o município faz não é favor nem benemerência é obrigação e serviço público”, rebateu.

E continuou “A assistência social não é feita para os ricos, a assistência social é feita para os pobres que precisam de colchão e cesta básica pois é vulnerável, então esta conversa que assistência social é para todos… vírgula, parênteses e aspas, a assistência social é feita para os esquecidos como vemos nos bairros periféricos de Aracaju”, finalizou.

Por Leonardo Teles

Foto: Gilton Rosas