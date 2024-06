Vereador de Itabaiana, Alex Henrique, é afastado  após decisão judicial

A Câmara de Vereadores de Itabaiana irá notificar o vereador Alex Henrique sobre a extinção do seu mandato de parlamentar e consequentemente afastamento, por conta da sua condenação criminal transitada em julgado, no caso que envolve sua fala sobre Valmir de Francisquinho.

À época, Alex Henrique teria dito que Valmir pagou R$ 5 milhões a um desembargador, para conseguir retornar à Prefeitura de Itabaiana, no ano de 2019. As declarações de Alex foram consideradas infundadas e difamatórias, levando ao processo judicial que culminou na recente decisão.

Alex Henrique terá o prazo de cinco dias úteis, a contar do recebimento deste ofício, para prestar esclarecimentos, bem como a juntada de toda e qualquer prova admitida no Direito, que possa amparar as pretensões de defesa.

Fonte: Itabaiana Como Eu Vejo