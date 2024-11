VEREADOR DESTACA A PREOCUPAÇÃO COM A VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO E A DESTINAÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) na manhã desta terça-feira, dia 26, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), durante o pequeno expediente, usou sua fala para destacar uma preocupação com a proximidade da votação do Orçamento Anual e a destinação das Emendas Impositivas para 2025.

Segundo o parlamentar essa preocupação que o incomoda é fruto da inércia do Município em realizar ações principalmente nas áreas da saúde e educação que façam a diferença na vida da população através do bom uso dos recursos destinados através das emendas.

Eduardo citou que Unidades Básicas de Saúde (UBS) como as dos bairros Dom Luciano, São Conrado, hospitais como Fernando Franco na zona Sul e Nestor Piva na zona Norte, necessitam de mais apoio da prefeitura para garantir uma melhor operacionalidade de suas funções incluindo a ampliação do Nestor Piva, para atender melhor essas comunidades tão populosas.

Além disso, Eduardo Lima ainda relembrou aos colegas de parlamento sobre a questão da escola Freitas Brandão, que foi fechada para abertura de uma Casa Lar, sendo transformada em abrigo para pessoas em situação de rua, quando o município tem um déficit de 2000 crianças sem creche por falta de vagas.

“Eu deixo essa pergunta aos senhores, e deixo também essa pergunta ao Presidente Ricardo Vasconcelos: Presidente, nós estamos a dias de votar o Orçamento, o que chegou aqui do município como projeto, pra que que nós vereadores nos debruçássemos e apresentássemos emendas pra a partir de janeiro, fevereiro, primeiro trimestre começar a ser implementado e aprovado no Executivo?”

O próprio Eduardo Lima respondeu a sua indagação alegando que a Casa não tem projetos do município para tais desdobramentos, destacou ainda que gostaria muito que as suas emendas fossem utilizadas na ampliação do hospital Nestor Piva ou na construção do novo Sistema POP de Aracaju .

Para encerrar, o vereador fez um apelo aos colegas Dra. Emília Corrêa (PL), prefeita eleita e Ricardo Marques (Cidadania), vice- prefeito eleito, para que pensem em projetos de grande relevância para sociedade, para que assim a CMA através das Emendas Impositivas possa fazer muito mais do que já tem sido feito para população aracajuana.

Por assessoria

Foto: Gilton Rosas