Vereador Eduardo Lima: confira o balanço dos dois anos e sete meses de mandato

Em dois anos e sete meses de mandato na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador Eduardo Lima (Republicanos) já apresentou 23 Projetos de Lei, dos quais 12 foram aprovados e 11 foram sancionados. Concedeu 10 Títulos de Cidadania Aracajuana, propôs 33 moções, participou da criação de duas Frentes Parlamentares e atualmente aguarda a tramitação da criação de mais uma solicitada.

“Temos como objetivo fazer um mandato com um olhar mais humano para a população aracajuana, atendendo as necessidades dos mais pobres e em defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por isso, procuramos apresentar na Câmara propostas que possam ajudar a cumprir as demandas dessas causas”, disse o vereador.

Dentre os projetos aprovados em Plenário da Casa, estão o Semana Pela Vida, que cria campanha de conscientização contra o aborto e a favor da saúde da mulher; e a Semana de conscientização contra a sexualização precoce de crianças e adolescentes.

As duas frentes criadas são: A Frente Parlamentar Evangélica, em parceria com outros vereadores; a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da qual é Presidente, e por último e não menos importante a Frente em Defesa do Sistema Único de Assistência Social (Suas), que está em processo de criação na CMA.

Dos 10 pedidos de títulos de cidadania aracajuana, foram entregues, por exemplo, ao reitor da Universidade Federal de Sergipe, Valter Joviniano e à Major Evangelina de Deus Santos.

Entre as moções estão as de aplausos aos secretários municipais de Aracaju das áreas, do esporte, da educação e da assistência social, Sergio Thienssen, Ricardo Abreu e Simone Passos, respectivamente.

Por Leonardo Teles

Foto: Gilton Rosas