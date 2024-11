Vereador Eduardo Lima participa de Audiência Pública- Lei Orçamentária Anual

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) esteve presente na manhã desta segunda-feira, dia 25, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), na Audiência Pública- Lei Orçamentária Anual, mais conhecida como LOA.

Na oportunidade, o Coordenador Geral de Orçamento da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLOG), José Leilton de Almeida, apresentou através de dados e gráficos o cronograma do Planejamento Estratégico Municipal (PEGM) 2021/2024, do Planejamento Plurianual de Ações (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

A LOA é uma ferramenta que ajusta e estipula todas as receitas e consequentemente todas as despesas da cidade para o ano seguinte. Antes de ser aprovada, a mesma é debatida pelos vereadores da capital com o objetivo de garantir uma execução com transparência e responsabilidade.

Para Eduardo Lima a presença do coordenador da SEPLOG na CMA, é de suma importância não só para Casa como também para população que pôde acompanhar a Audiência.

Além de Eduardo Lima (Republicanos), estiveram presentes na Audiência Pública, o vereadores Breno Garibaldi (Rede), Sargento Byron ( MDB), Helber Batalha (PSB), Isac Silveira (União Brasil) e o vereador vice prefeito eleito Ricardo Marques.

Por Assessoria

Foto; Gilton Rosas