Vereador Eduardo Lima prestigia o aniversário de 24 anos do Ciras

Evento também comemorou os 50 anos de serviços da terapeuta ocupacional Carolyn Carvalho

O vereador Eduardo Lima (Republicanos), prestigiou, na manhã desta terça-feira, dia 04, o aniversário dos 24 anos de funcionamento do Centro de Integração Raio de Sol (Ciras), e dos 50 anos de serviços da sua fundadora, a terapeuta ocupacional Carolyn Carvalho.

“É uma honra imensa poder estar presente nesse momento em que o Ciras e a sua fundadora comemoram esses ciclos tão importantes, sempre trabalhando em prol das crianças especiais, pauta que defendo em nosso mandato como vereador de Aracaju. Parabéns e continuem assim, fazendo esse trabalho social e ajudando quem precisa”, disse o vereador.

O parlamentar tem dado uma atenção especial ao Ciras, colocando à disposição o Projeto do qual é parceiro, o Educando Para Libertar, que oferece cursos de formação profissional gratuitos para os acolhidos pelo Centro.

Parte das Emendas Impositivas do vereador, em 2023, serão destinadas ao Ciras para o custeio da melhoria dos equipamentos e mantimento dos serviços do Centro, que fica no bairro Santa Maria e atende mais de 1000 pessoas com deficiência física, mental e motora.

No entanto, atualmente o Ciras precisa de subsídios para ofertar terapias ocupacionais, assistência psicológica, social, tratamentos especializados e equoterapia.

Por Leonardo Teles

Foto: assessoria