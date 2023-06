Vereador Eduardo Lima repudia fala xenofóbica do Ministro da Defesa de Lula contra o pobre do Nordeste

O vereador Eduardo Lima (Republicanos), usou o Pequeno Expediente, na manhã desta terça-feira, dia 20, para repudiar a frase do Ministro da Defesa, do governo Lula (PT), José Múcio Monteiro (PTB), que afirmou, ontem, que “sonho de pobre do Nordeste é ser pobre no Sul”. Para o parlamentar, a frase teve cunho xenofóbico.

“Recuso-me até em falar o nome dele. Essa frase é do ministro do governo do qual lutei contra na eleição! Esta fala que é preconceituosa ao povo pobre do Nordeste. Sou nordestino, baiano e não aceito que o povo do nordeste seja visto dessa forma”, repudiou o vereador.

Eduardo Lima também lembrou que, durante as eleições de 2022, para presidente da República, o candidato do PT teve mais votos na região Nordeste, em relação ao candidato Jair Bolsonaro (PL), que à época disputava a reeleição.

“A região que nas estatísticas deu a vitória a este governo é tratada dessa forma preconceituosa, porque esse ministro diz que o pobre do Nordeste, deixa de ser pobre aqui para ser pobre no Sul. Vejo essa fala como uma fala criminosa. Respeite o Nordeste! Respeito o povo! Respeite a mãe e o pai de família que trabalham na roça, que acordam cedo, enquanto o senhor está dormindo ministro. Àqueles que lutam para colocar o pão na mesa para os seus filhos, que muitas vezes não têm nem escola para ir!”, disse o vereador referindo-se ao Ministro da Defesa.

Por Leonardo Teles

Foto: Gilton Rosas