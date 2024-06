Vereador Eduardo Lima se reúne com Nitinho para conversar sobre “A Rota do Imperador”

Deputado é autor do PL que cria a rota como ponto turístico

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) se reuniu na manhã desta segunda-feira, dia 03, com o deputado federal Josenito Vitale (PSD), o Nitinho, para conversar sobre o Projeto de Lei (PL) Federal 1512/2024, do parlamentar federal que cria “A Rota do Imperador”, entre as cidade de Santana do São Francisco e Neópolis em Sergipe e Penedo em Alagoas como ponto turístico.

Também participaram do encontro as representantes da empresa Olimpiotour, Adriana Menezes e Cris Melo, que tem a patente do nome da rota, e solicitaram uma reunião com a Secretaria Estadual de Turismo (Setur) para dialogar como serão feitas as viagens com a agência de turismo após o projeto ser fomentado.

O percurso trata-se de uma rota turística que revive a expedição histórica feita em 14 de outubro de 1859 por Dom Pedro II, último imperador do Brasil. Com duração de cinco horas e meia, o passeio conta com um belo cenário que expõe o contexto histórico da viagem, apresentado no curso das águas verdes do São Francisco.

A proposta de Nitinho é aumentar o turismo na região, trazendo mais visitantes para Sergipe.

Por Leonardo Telesfoto: assessoria