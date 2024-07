Vereador Eduardo Lima visita a ADRA ao lado de Yandra Moura 

Agência ligada à Igreja Adventista pode receber emendas impositivas em 2025

Ao lado da deputada federal e pré-candidata à Prefeitura de Aracaju, Yandra Moura (União–SE), o vereador Eduardo Lima (Republicanos) visitou, na manhã desta terça-feira, dia 23, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA), visando conhecer a estrutura da entidade sem fins lucrativos, que tem como intuito melhorar as condições de vida das pessoas mais vulneráveis na sociedade.

Durante o encontro, os visitantes conheceram as instalações, projetos sociais e de qualificação profissional que a ADRA realiza em todo o estado. O local tem uma oficina de informática custeada por meio de emendas parlamentares, e poderá receber em 2025 valores referentes às emendas impositivas de Eduardo Lima.

“A ADRA é uma agência que faz um grande trabalho social em Aracaju. Em breve poderemos ajudar esta instituição, pois nosso mandato, assim como a ADRA, tem como foco ajudar pessoas em vulnerabilidade que precisam de assistência, seja ela profissional ou social”, disse Eduardo Lima.

Também participaram da visita o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), a vereadora Sheyla Galba (União), e o deputado federal Fábio Henrique (União).

Sobre a ADRA

Em Sergipe, a ADRA atua desde o ano de 2014. No entanto, somente em 17 de outubro de 2022, foi inaugurada a sua sede regional para o estado de Sergipe, localizada na Rua Oito, n.º 80, no conjunto Augusto Franco/Bairro Farolândia, próximo à Igreja Adventista e ao Colégio Santa Fé.

O prédio conta com uma estrutura de 13 salas, sendo 5 no primeiro piso destinadas ao atendimento médico e psicossocial, além de alguns cursos, e 7 no piso superior, que incluem cozinha, banheiros e um pátio utilizado como área de convivência. As salas no piso superior têm capacidade para até 30 pessoas em atividades de capacitação.

A ADRA possui CEBAS – Certificações de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Educação. Atualmente, é reconhecida como Utilidade Pública no Estado de Sergipe e no Município de Aracaju, ocupando uma cadeira como conselheira de direito no CMDCA – Conselho Municipal da Criança e Adolescentes.

Desde a sua inauguração, a ADRA tem oferecido atendimentos gratuitos para toda a comunidade, incluindo serviços médicos, psicossociais e odontológicos, além de cursos profissionalizantes como corte e costura, culinária, artes manuais, música e informática. A instituição também realiza atendimentos psicológicos, projetos com crianças e adolescentes (Aventureiros e Desbravadores), oficinas de empregabilidade e mantém parcerias com a FUNDAT, empresas privadas e pessoas físicas.

Por Leonardo Teles

Foto: assessoria