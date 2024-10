Vereador eleito, Lúcio Flávio fará força-tarefa contra compra de votos

Em entrevistas a emissoras de rádio da capital, o vereador eleito de Aracaju pelo Partido Liberal – PL, o bolsonarista Lúcio Flávio, anunciou a formação de uma ação de combate à compra de votos nestas eleições.

De acordo com Lúcio Flávio, uma equipe de fiscais foi montada para atuar antes das eleições e, em especial, no dia da votação, para coibir a prática de crimes eleitorais. A equipe estará circulando nos bairros em carros e motos, devidamente identificados, para flagrar ações em desacordo com a lei.

“Já estamos com a nossa equipe pronta para acionar as forças policiais nos casos de flagrante. Quem não quiser ver o sol nascer quadrado que não faça a besteira de tentar ganhar esta eleição comprando a consciência da população. Respeitem a vontade do povo. Aracaju não está à venda. Nós vamos pra cima, denunciar os criminosos”, disse Lúcio Flávio.

Lúcio Flávio está recebendo orientações e conselhos do Delegado André Davi para a preparação do time de fiscais. Quem quiser fazer parte da equipe deve entrar em contato através do Instagram @lucioflavioSE

Fonte: Assessoria de imprensa