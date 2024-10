VEREADOR ELEITO, MAURÍCIO MARAVILHA QUER COLABORAR COM REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARACAJU

Uma das revelações das Eleições 2024 foi o engenheiro civil, Maurício Maravilha, eleito vereador por Aracaju pelo União Brasil, e se prepara para iniciar o mandato em janeiro de 2025.

Natural de Umbaúba, Maurício começou a carreira profissional em 2010 atuando em obras privadas de edificações em Aracaju. Foi secretário de Obras de Umbaúba, se identificou no serviço público e aceitou o desafio para ser candidato a vereador da capital.

Com quase 3 mil votos fez bonito e foi eleito na primeira disputa. “Estou muito feliz e vou honrar o voto de cada um que confiou em mim. Por ser engenheiro de formação posso contribuir com a reestruturação do Plano Diretor que é uma pauta que necessita de atenção. Vou buscar alternativas para melhorar a saúde pública também, foi a principal reclamação que ouvi do povo durante a campanha”, garante o vereador eleito.

Maurício Maravilha disse ainda que seu mandado vai focar na atuação forte em busca de desenvolvimento para Aracaju.

“Quero fazer um mandato produtivo diante do que presenciei nas comunidades, para que assim consiga levar desenvolvimento, qualidade de vida e dignidade para nosso povo. Vou levar meu conhecimento como gestor público para defender pautas que venham melhorar a vida das pessoas. Quero que a cidade cresça de forma ordenada e sustentável”, finaliza.

Por Fredson Navarro/ Navarro Comunicação