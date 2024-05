Vereador Fabiano Oliveira destaca realização da 18ª edição do Brasil Sabor

Durante a sessão da última quarta-feira, 15, o vereador Fabiano Oliveira (PP) parabenizou a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e destacou mais uma edição do Brasil Sabor, evento que acontece no estacionamento do Shopping Jardins, das 17h às 22h30, entre os dias 16 e 19 de maio.

Fabiano, que também é diretor regional da Associação Brasileira dos Promotores de Evento (Abrape), destaca a importância deste evento, considerado o maior festival gastronômico do mundo.

“Quero parabenizar a Abrasel em nome do seu presidente, Bruno Dórea, por realizar mais uma vez esse evento que coloca na prática o verdadeiro fomento da gastronomia com a participação de 24 restaurantes. É uma oportunidade para os estabelecimentos fidelizarem novos clientes e também para promoção dos chefs de cozinha. Sempre irei defender esses eventos que geram emprego, renda, movimentam a economia e ainda oportunizam. Sou presença confirmada por mais um ano!”, finalizou.

Foto Gilton Rosas

por Hivy Rhafaella