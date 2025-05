VEREADOR FÁBIO MEIRELES DECLARA VOTO AO EX-PREFEITO DE ARACAJU, EDVALDO NOGUEIRA, PARA O SENADO EM 2026

O baba de domingo, (04), foi muito especial para o vereador Fábio Meireles (PDT), que recebeu o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, e o chefe da Casa Civil, Jorginho Araújo, no bairro Soledade, para uma “pelada” com amigos e moradores, em comemoração ao seu aniversário, ocorrido dia 01 de maio, feriado do trabalhador.

Entre uma bolada e outra, o vereador aproveitou para anunciar a comunidade o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) como seu candidato oficial para as eleições ao Senado, em 2026.

A “pelada” acontece há muitos anos no bairro Soledade, é um momento de descontração entre moradores da Zona Norte da capital. Segundo o vereador, a população tem muito a agradecer ao ex-prefeito Edvaldo pelas benfeitorias na localidade.

“Muito obrigado por prestigiar nossa galera neste domingo chuvoso em que aproveito para celebrar meu aniversário. Você é meu senador. Nossa comunidade tem uma gratidão sincera, fraterna e verdadeira a você, por isso você tem nossa gratidão igualmente, porque da mesma forma em que você olhou para a Zona Norte, você tem nosso reconhecimento e vamos mostrar que o bairro Soledade responderá positivamente o quanto você respondeu para nós”, justificou.

O ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), lidera a corrida pelo Senado Federal em nova pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Diagnóstico de Sergipe (IDPS). O levantamento foi feito entre os dias 9 e 13 de abril, com 1.000 entrevistados, em regiões de toda a capital sergipana.

Da assessoria do vereador – Foto – Júlia Oliveira