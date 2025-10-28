Vereador Iran Barbosa defende valorização e respeito aos servidores e servidoras

Nesta terça-feira, 28, Dia do Servidor Público e da Servidora Pública, o vereador e professor Iran Barbosa, do PSOL, parabenizou a categoria e defendeu mais respeito e valorização para todos os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público.

Iran também se posicionou contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que pretende promover mudanças na Carta Magna, na opinião do parlamentar, “atacando direitos e precarizando serviços, representando um verdadeiro desmonte do serviço público”.

“Gostaria de parabenizar todos aqueles que constroem e mantêm a oferta dos serviços públicos municipal, estadual e federal, garantindo que o povo tenha acesso aos serviços que são ofertados pelo Estado brasileiro no dia a dia, em repartições, escolas, postos de saúde e em todos os espaços que o Estado chega para oferecer seus serviços”, afirmou.

Servidor público há 37 anos, o parlamentar não só parabenizou os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, mas também exigiu respeito e valorização para as diversas categorias que formam esse setor.

“Respeito e valorização para esses que há muito deixaram de ser prioridade para a maioria dos governantes. E reivindico esse respeito e essa valorização com a convicção de que o caminho que vem sendo adotado não é o caminho que vai nos levar à valorização e ao respeito que todo servidor e servidora merecem”, ressaltou.

“Somos surpreendidos permanentemente com políticas que negam direitos, que negam o ingresso na carreira através de concurso, porque precarizam o vínculo dos servidores com o Estado brasileiro por meio da pejotização, da terceirização e até mesmo da quarteirização; negam até mesmo a revisão salarial anual, garantida na Constituição, e esquecem que é um direito de todo servidor. Somos o tempo inteiro vilipendiados em nossas carreiras, destruídas, aviltadas, desconsideradas e desrespeitadas. E agora estamos na iminência de mais um ataque, por meio da PEC que tramita no Congresso Nacional e que ameaça de novo a organização do serviço público do nosso país”, lamentou o psolista.

Iran Barbosa enfatizou que a população deve estar atenta a esse projeto e não cair na ilusão de que a proposta atingirá apenas os servidores públicos. De acordo com ele, a PEC apresenta uma visão distorcida do Estado brasileiro e dos servidores, além de fragilizar a relação com os servidores, atacando direitos fundamentais e desmontando os serviços públicos.

“Prestem atenção. Toda vez que o servidor público é atingido nos seus direitos e na sua valorização, é o povo na ponta, especialmente a parcela mais necessitada, que sofre com a oferta do serviço público. Portanto, esse novo ataque aos servidores públicos e às servidoras públicas é um ataque direto à população do nosso país. Por isso temos que levantar a nossa voz contra essa Reforma Administrativa”, posicionou-se, destacando a realização de manifestações em Brasília e em Sergipe contra o famigerado projeto.

“Seguirei lutando e reivindicando sempre respeito e valorização a quem atende o povo nos vários espaços e serviços ofertados pelo Estado brasileiro. Viva os servidores públicos e as servidoras públicas de todo o país”, celebrou o parlamentar.

