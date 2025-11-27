Vereador Iran destaca a presença da Presidenta Nacional do Psol em Aracaju

O vereador Iran Barbosa, do Psol, destacou a presença da presidenta nacional do seu partido, Paula Coradi, em Aracaju, desde a tarde da quarta-feira (26), cumprindo uma agenda de diálogos com parlamentares, militantes psolistas e, também, com lideranças políticas da esquerda de Sergipe.

“A nossa presidenta, que também preside a Federação Psol-Rede, está percorrendo o país, cumprindo agendas no que estamos chamando de ‘Psol pelo Brasil’, dialogando com a companheirada do partido, com o campo da esquerda e com os camaradas da nossa Federação, e Sergipe é um dos primeiros estados em que ela está fazendo essa visita”, relatou o parlamentar.

Na capital sergipana, Coradi já se reuniu com a corrente Primavera Socialista, do Psol, e com a direção estadual da legenda, concedeu entrevista a uma rádio local e cumprirá agenda de diálogo com dirigentes da Rede Sustentabilidade.

A presidente do Psol também participará do debate “Pelo fim da escala 6×1 e da privatização dos Serviços Públicos em Sergipe”, que acontece na Casa Linda Brasil, dividindo a mesa com os vereadores Iran Barbosa, Sônia Meire (Psol) e Breno Garibaldi (Rede), a deputada estadual Linda Brasil (Psol), com os presidentes estaduais do PV, Reynaldo Nunes, e do PCdoB, Edval Góes, e com o presidente municipal do PT, Camilo Daniel.

“Será uma roda de conversa sobre um tema que tenho trazido para esta casa, que é o fim da escala de trabalho 6 por 1, e sobre o processo de privatização que se aprofunda no Estado e aqui em nossa capital”, informou o parlamentar.

Na sexta-feira (28), antes de voltar a São Paulo, Paula Coradi fará, também, uma conversa com os partidos integrantes da Federação “Brasil da Esperança” (PT, PV e PCdo B).

Texto e foto: George W. O. Silva