Vereador Isac se reúne com servidores da Sema para discutir demandas

O vereador Isac Silveira (União Brasil), líder da prefeita Emília Corrêa na Câmara Municipal de Aracaju, reuniu-se nesta terça-feira,11, com servidores da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aracaju (Sema) para tratar de diversas demandas relacionadas às condições de trabalho da categoria. O encontro ocorreu na Câmara Municipal e abordou questões como a defasagem de profissionais, o aumento da demanda, os riscos enfrentados em campo, a gratificação e a ausência de um Plano de Carreira, Cargos e Salários.

Atualmente, os servidores da Sema não contam com um plano de carreira formalizado, o que tem impactado negativamente a progressão profissional. A ausência desse plano desmotiva os funcionários, dificulta o reconhecimento pelo trabalho desempenhado e gera desigualdade nas promoções, o que tem sido uma queixa constante da categoria.

Durante a reunião, o vereador Isac Silveira reconheceu a importância do trabalho realizado pelos servidores da Sema e se comprometeu a buscar soluções. “Os servidores da Sema realizam um trabalho extraordinário na fiscalização e no cuidado com o nosso meio ambiente. Juntos, vamos trabalhar na construção de um Plano de Carreira, Cargos e Salários, para que suas atividades sejam reconhecidas e valorizadas”, afirmou Isac.

A servidora da Sema, Cleidiane Souza, agradeceu ao vereador pelo apoio e espaço de diálogo. “Nós queremos agradecer ao vereador Isac por essa oportunidade, por nos dar esse espaço de voz para que pudéssemos apresentar as atividades que realizamos. Assim, podemos cuidar ainda melhor do meio ambiente e da nossa cidade”, destacou.

O vereador Isac Silveira finalizou a reunião reafirmando seu compromisso com a valorização dos profissionais da Sema. “Nosso mandato estará sempre à disposição para apoiar essa causa. A valorização desses profissionais é essencial para o cuidado com o meio ambiente e para o desenvolvimento da nossa cidade”.

A expectativa é que, haja avanços nas discussões para a implementação de um Plano de Carreira, Cargos e Salários, que traga maior reconhecimento e melhorias nas condições de trabalho dos servidores da Sema.

Texto e foto: assessoria