EMÍLIA CORRÊA ANUNCIA VEREADOR ISAC COMO LÍDER DO GOVERNO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Na manhã desta sexta-feira, 27, a prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), utilizou suas redes sociais para anunciar o nome do vereador Isac como líder de sua gestão na Câmara Municipal.

Em sua declaração, o vereador Isac ressaltou o compromisso de garantir que a Câmara Municipal exerça suas funções de maneira colaborativa.

“Nós temos certeza de que vamos harmonizar a Câmara, garantindo, claro, seu papel de legisladora e fiscalizadora, para que a prefeita consiga executar plenamente seu plano de soluções. Saúde de qualidade, educação eficiente e transporte que nos orgulhe de ir e vir serão prioridades. Com um pouco de nossa experiência, a Câmara será um braço dado contigo para o progresso do nosso povo”, afirmou Isac.

Emília enfatizou a importância de um trabalho conjunto entre o Executivo e o Legislativo para atender às necessidades da população de Aracaju. “A escolha do vereador Isac como líder do governo reflete nossa intenção de construir um diálogo contínuo e produtivo com a Câmara Municipal. Precisamos de harmonia e parceria para que possamos executar plenamente nosso plano de soluções para a cidade”, afirmou a prefeita eleita.

Ela destacou que as prioridades de sua gestão incluem saúde de qualidade, educação eficiente e melhorias no transporte público. “Com o apoio da Câmara, tenho confiança de que vamos superar os desafios e trazer o progresso que o nosso povo merece. O vereador Isac será uma peça fundamental nesse processo, unindo esforços para que as demandas da população sejam atendidas com responsabilidade e eficiência”, completou Emília.

