VEREADOR ISAC SILVEIRA ESTÁ A UMA ASSINATURA DE ABRIR DUAS CPIs IMPORTANTES PARA O MUNICÍPIO DE ARACAJU

O Vereador Isac Silveira (União Brasil) anunciou que está a uma assinatura de distância para a abertura de duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), que prometem um marco histórico para a população de Aracaju. As CPIs têm o objetivo de investigar possíveis irregularidades em contratos realizados pela atual gestão municipal, abordando questões de sobrepreço, direcionamento e supostas fraudes em licitações. Segundo o parlamentar, as investigações são fundamentais para garantir a transparência e a responsabilidade no uso do dinheiro público.

“Essas investigações garantem políticas públicas sérias, responsáveis e voltadas para o bem comum. Vai muito além de questões políticas e eleitoreiras, como alguns tentaram dizer. É o nosso compromisso com a transparência e o uso correto do dinheiro público, visando mais saúde, educação, creches e oportunidades para todos,” declarou o vereador Isac.

A primeira CPI proposta visa apurar indícios de direcionamento e sobrepreço na licitação de notebooks e plataformas realizadas pela Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal de Educação. O foco está no Pregão Eletrônico nº PE 102/2023 e na Ata de Registro de Preços nº 10/2023, que envolvem um montante de R$ 143.010.450,00. A suspeita de direcionamento e valores elevados, levantados pelo vereador, reforça a necessidade de transparência e controle na aplicação de recursos públicos, especialmente no setor de educação.

A segunda CPI tem o intuito de investigar práticas de fraudes em licitações e possíveis atos de improbidade administrativa relacionados à dispensa e inexigibilidade de licitações, além de contratos emergenciais. Esta CPI foca na administração direta e indireta da cidade e visa apurar se a ausência de processos licitatórios foi utilizada de forma irregular para beneficiar determinadas empresas ou interesses específicos.

“Aracaju merece uma gestão honesta e comprometida com cada cidadão! Estas CPIs são necessárias para assegurar que o dinheiro público seja investido de forma correta, e a transparência é o primeiro passo para isso,” enfatizou Isac.

O vereador concluiu reafirmando o compromisso com a população de Aracaju, destacando que a abertura das CPIs representa uma luta pela responsabilidade e pela integridade no serviço público. “Estamos a um passo de garantir que Aracaju tenha uma administração que preza pelo bem de todos, e não de poucos. A cidade precisa de uma gestão honesta que valorize cada cidadão e assegure que recursos públicos sejam aplicados em saúde, educação e melhorias essenciais para a população.”

Com o apoio de mais um parlamentar, Aracaju poderá acompanhar de perto o desenrolar dessas investigações, que prometem trazer à tona informações essenciais para a transparência na gestão pública da cidade.

Por Valéria Santana – foto assessoria