Vereador Joaquim da Janelinha celebra sucesso do Forró Caju no Conjunto Augusto Franco

Durante sessão na Câmara Municipal, o vereador Joaquim da Janelinha fez questão de agradecer à Prefeitura de Aracaju e a todos os envolvidos pela realização do Forró Caju no conjunto Augusto Franco. O parlamentar destacou a organização do evento, a alegria da população e o impacto positivo na economia local.

“Não poderia deixar de agradecer ao secretário de Cultura, Paulo Corrêa; ao presidente da Funcaju, Moura Filho; ao presidente da Emsurb, Hugo Esoj, e, claro, à prefeita Emília Corrêa. Conversei com todos, inclusive com a prefeita, na sexta-feira, e levei o reconhecimento da comunidade”, afirmou Joaquim.

O vereador ressaltou que, em mais de quatro décadas de existência do conjunto Augusto Franco, nunca se viu uma festa tão bem organizada. “Foi um sucesso, vereador Elber Batalha. As imagens da quarta-feira já mostram isso, mas na quinta-feira o público foi ainda maior. As famílias participaram com entusiasmo, saíram de suas casas, caminharam até o local e aproveitaram um evento seguro e acolhedor”, relatou.

Joaquim da Janelinha também destacou a movimentação econômica proporcionada pelo evento. “Muita gente vendendo, e vendendo bem. Já ouvi depoimentos de trabalhadores que se beneficiaram com o evento. A festa gerou renda e animou a comunidade.”

A prefeita Emília participou da primeira noite de festa e, mesmo em compromisso oficial em Brasília, fez questão de acompanhar o sucesso da quinta-feira por meio de imagens enviadas pela equipe e moradores. “Ela ficou muito feliz. A festa foi realmente um acerto da gestão”, completou o vereador.

Encerrando sua fala, Joaquim agradeceu à gestão municipal por levar o Forró Caju aos bairros e reforçou o pedido da comunidade para que, no próximo ano, a festa tenha mais dias e ainda mais atrações. “Em nome dos moradores do conjunto Augusto Franco, agradeço pela atenção e pela valorização da nossa comunidade. Que venham os próximos festejos!”

Por Monique Costa – Foto: Luana Vasconcelos